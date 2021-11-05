Троицкий сравнил новые песни группы ABBA с выстиранным бельем

Музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с «Газетой.Ru» признался, что новый альбом шведской группы ABBA не слушал, а последние песни четверки вызвали у него ассоциацию с «каким-то давно выстиранным, высушенным бельем».

«Альбом я не слушал, желания тратить на это время у меня нет. Я честно послушал две песни, которые ABBA выложила пару месяцев тому назад. Песни очень вялые, творческий почерк «аббовский», но все это уже какое-то давно выстиранное, высушенное белье. Какой-то новой искры я вообще не услышал и, собственно, было бы странно, если бы она там была», — сказал Троицкий.

Воссоединение ABBA критик назвал трогательным событием. При этом Троицкий убежден, что шведская четверка решились на выпуск альбома после 40-летнего перерыва исключительно ради хайпа и денег.

«Совершенно очевидно, что группа собралась не столько для того, чтобы сказать новое слово в музыке, сколько, как мне кажется, просто немного повеселиться, побыть в центре внимания и заработать добавку к пенсии. По-человечески я очень рад этому событию. Они почти мои ровесники, такие же пенсионеры, как и я. Всегда приятно, когда ровесники находят себе какое-то увеселение. Но как меломана это событие меня совершенно не колышет», — признался Троицкий.

Культовая шведская группа ABBA выпустила новый альбом 4 ноября. Он получил название Voyage и доступен на стриминговых сервисах. В него вошли десять треков, некоторые из них ABBA уже презентовала ранее.

На весну 2022 года группа запланировала концерт в поддержку альбома с использованием голограмм. Он должен состояться на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для него и построили.

Voyage стал первым альбомом ABBA, выпущенным после 40-летнего перерыва.