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Oxxxymiron выпустил клип о буднях рептилоида

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Global Look Press

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) выпустил клип на свою новую песню «Цунами». Видеоролик доступен на канале исполнителя в YouTube.

В клипе рассказывается о буднях рептилоида, который пытается стать человеком. При этом музыкальная аранжировка ближе к року, чем к традиционному рэпу.

В песне отсутствуют традиционные для этого жанра биты и вместо этого можно услышать игру на гитаре и живые барабаны. Сам Oxxxymiron сочетает речитатив с пением, что также нетипично для артиста.

Также в конце видео можно увидеть обложку предстоящего альбома и его название — «Смутное время».

Ранее Oxxxymiron опубликовал на YouTube первый за четыре года сольный сингл «Кто убил Марка?» и клип к нему. В конце видео музыкант показал предполагаемую обложку пластинки, которая, по слухам, выйдет уже 5 ноября.

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