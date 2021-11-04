Бриджит Бардо оштрафовали на €20 тыс. за расизм в письме в защиту животных

Французскую актрису и защитницу животных Брижит Бардо оштрафовали на € 20 тыс. за расистские высказывания в адрес жителей заморской территории страны - острова Реюньон, пишет Le Figaro.

Как уточняет издание, в 2019 году актриса отправила письмо префекту Реюньона от имени своего фонда защиты животных, в котором она осуждала «варварское» обращение с животным. По сведениям Бардо, местные жители практикуют отрубание голов у коз во время индуистских праздников. Это, по ее мнению, демонстрация «пережитков каннибализма прошлых веков».

«Аборигены, сохранившие свои дикие гены», – написала Бардо в письме.

Позднее актриса извинилась перед жителями Реюньона, объяснив свой гнев тем, что она считает «трагической судьбой» животных на острове.

Ранее мэр города Безье на юге Франции упрекнул Бардо в лицемерии из-за ее негативного отношения к корриде. В ответ на то, что актриса выложила постер, осуждающий этот жестокий вид развлечений, Безье Робер Менар напомнил ей о том, что она когда-то снималась в фильме с матадорами.