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Альбина Джанабаева рассказала, почему распалась группа «ВИА Гра»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева рассказала, почему продюсер Константин Меладзе решил в 2013 году распустить коллектив, передает StarHit.

«Не было такого, что я ушла. Мы до последнего сохраняли группу <...> Мы прекрасно работали, но в какой-то момент надо было остановиться или поменять что-то. Смена девочек — это несерьезно», — сказала Джанабаева.

Она выразила мнение, что Меладзе в какой-то момент мог потерять интерес к проекту. «Не может человека вдохновлять одно и то же. Ну не может!» — отметила артистка.

После распада группы Джанабаева ушла в театр. Девушке сделали соответствующие предложение, она прочитала сценарий, он ей понравился, и тогда она решилась взяться за новый проект.

«Мы до сих пор играем постановку. Это был новый опыт, я отдалась ему. Стала ездить на гастроли, а параллельно искала музыкальный материал. Находила в себе силы, ведь все равно это был непростой период», — поделилась Джанабаева.

В апреле Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сообщили, что у них родилась дочь.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились в 2014 году. Кроме новорожденной дочери, они воспитывают сыновей Константина и Луку. Также у Меладзе есть трое дочерей от предыдущего брака с Ириной Меладзе, с которой он прожил с 1989 по 2012 год.

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