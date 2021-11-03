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Рудковская рассказала, что подарит Плющенко на день рождения

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Продюсер Яна Рудковская в беседе с «Народными Новостями» сообщила, что подарит деньги мужу Евгению Плющенко на день рождения. Свой выбор она аргументировала тем, что «мужчине очень сложно угодить».

«Я подарю самое важное. Можно дарить все что угодно, когда есть виш-лист. А если виш-листа нет, то лучше всего подарить денежки. Я ему всегда дарю деньги. Он потом сам выбирает. Мужчине очень сложно угодить», — пояснила Рудковская.

Она отметила, что праздновать 39-летие фигуриста 3 ноября — в день его рождения — они не будут из-за антикоронавирусных ограничений. Согласно Рудковской, мероприятие перенеслось на неопределенный срок. Также продюсер напомнила о достижениях супруга на олимпиадах и пожелала Плющенко добиться тех же успехов, но уже в качестве тренера.

«В спорте никто не участвовал больше, чем он, в Олимпиадах, не выигрывал две олимпийские медали. Он четыре раза поднимался на олимпийский пьедестал. Как спортсмен он это сделал. Я желаю, чтобы как тренер он реализовал такую же мечту: его спортсмены минимум четыре раза поднялись на олимпийский пьедестал», — резюмировала она.

Ранее Рудковская призналась, что из-за пандемии ее доходы упали в пять раз.

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