Умер автор бестселлеров о сексе Александр Полеев

Врач-сексолог Александр Полеев умер в возрасте 72 лет, сообщила в Facebook Европейская ассоциация психологов-сексологов (ЕАПС).

Кандидат медицинских наук в течение нескольких лет являлся приглашенным спикером курса ЕАПС. «[На курсе он] щедро и с юмором делился своим опытом и знаниями со студентами. Когда-то именно он натолкнул на идею создания ЕАПС, и теперь мы существуем. Огромная благодарность и светлая память», — написали представители организации.

Александр Полеев родился в 1948 году в Горловке Донецкой области Украинской ССР. После окончания Ленинградского мединститута с конца 1970-х работал в Центре по изучению экстремальных состояний в Москве.

В 1990-х начал публиковать книги о сексе, становившиеся бестселлерами. Так, Полеев выпустил книги «Грязные» слова — в любимые ушки. Сексуальные ролевые игры — твой путь к вершинам наслаждения», «Как стать оргазмической женщиной? Практическое руководство от современной сексологической науки», «Подросток глазами сексолога. Практическое руководство для родителей». Был приглашенным экспертом в ток-шоу и радиопередачах. Еще в июле в беседе с «Газетой.Ru» он давал рекомендации относительно секса после вакцинации от коронавируса.