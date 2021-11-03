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В Театре Моссовета опровергли увольнение Александра Домогарова

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kino-teatr.ru

Руководитель пресс-службы Театра Моссовета Татьяна Горина в беседе с «Известиями» опровергла сообщения об увольнении актера Александра Домогарова.

По ее словам, официальных заявлений об уходе от Александра Домогарова не поступало. «Артист не покидает труппу. У Александра Юрьевича есть свои творческие планы вне театра. Это нормальная, естественная ситуация для актеров. Кроме того, временно отменены спектакли Андрея Сергеевича Кончаловского, в которых занят Александр Домогаров. Режиссер вместе с супругой, актрисой Юлией Высоцкой находятся в Италии»,— уточнили в пресс-службе.

При этом в ближайшие месяцы спектаклей Кончаловского в афише нет. Марчелли планировал ставить «Укрощение строптивой» по Уильяму Шекспиру и, отмечает Горина, мог планировать занять в спектакле Домогарова. Пока официального распределения ролей не было.

3 ноября в СМИ появилась информация о том, что Домогаров уходит из Театра Моссовета и уже якобы написал заявление об уходе, чтобы покинуть театр на полгода.

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