Театрам Москвы начали возвращать билеты из-за введения QR-кодов

Зрители стали массово возвращать московским театрам билеты на спектакли и постановки из-за введения QR-кодов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей театров.

«Данные на 28 октября: было сдано 236 билетов на сумму 534 тысячи. Это те люди, у которых нет QR-кода <...> достаточно значительный возврат», — сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Отмечаются случаи, когда люди приходили на спектакли с билетом, но без QR-кода — в таком случае зрителей отправляют в кассы и возвращают деньги.

«Возврат билетов происходит, люди сдают, кто-то боится, мы также сами возвращаем деньги за билеты на те спектакли, где продано больше билетов. Возвратов прилично, процентов 40 сдали билеты», — рассказала директор театра Наций Мария Ревякина.

Уточняется, что не во всех театрах зрители сдают билеты одинаково часто.

«У нас все получается, мы открыли еще дополнительный вход. В воскресенье у нас было серьезное испытание, был [спектакль] «Мертвые души» на который проданы все билеты, и все прошло без проблем. Возвраты были достаточно большие, но они были в самом начале, сейчас уже нет», — пояснила директор Малого театра Тамара Михайлова.

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