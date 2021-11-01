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Фанаты Бузовой призвали МХАТ вернуть спектакль «Чудесный грузин»

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Поклонники Ольги Бузовой возмутились в Instagram-аккаунте МХАТ им. Горького отменой спектакля «Чудесный грузин» с певицей в одной из ролей. Администрация театра объяснила свое решение низкими продажами, в то время как в комментариях, напротив, уверяют, что не успели купить билеты из-за солд-аута.

«Это свинство — выкидывать спектакль с Бузовой и говорить, что билеты не были раскуплены, когда я не успела их купить, потому что они закончились! Это провал для театра», — написала одна из пользовательниц.

Другие же потребовали у руководства театра назвать «истинные причины» отмены постановки: «Дайте комментарии насчет Бузовой? Почему продали все билеты и просто сняли ее? Может, есть что-то, о чем мы не знаем?»

Руководство МХАТа также обвинили во лжи, непрофессионализме и «чистке» комментариев.

Ранее народный артист России Владимир Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» поддержал решение гендиректора театра Владимира Кехмана отменить показ спектакля с участием Бузовой.

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