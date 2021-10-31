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Актриса Яковлева рассказала о домогательствах на «Мосфильме»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская актриса Алена Яковлева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о домогательствах со стороны «известного режиссера» на съемочной площадке «Мосфильма».

По словам артистки, мужчина обещал сделать из нее востребованную и популярную актрису взамен на массаж.

«Я грубо сказала: «Пошел...». И все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс», — сказала Яковлева.

По словам артистки, она готова вступать в отношения только по собственному желанию и предложение неназванного режиссера было ей противно.

«Я не могу переступить через себя. Это мерзко», — отметила актриса.

Яковлева также рассказала, что была и другая история, когда влиятельный человек из сферы кино пообещал ей испортить карьеру, если она откажется от интимной связи. Актриса отказалась от этих условий и, по словам звезды, ее «вычеркнули» на 15 лет.

«Тогда это были, ну не знаю, «Мосфильм», киностудия Горького, и все. И если ты делал какие-то «неправильные» телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат», — объяснила она.

Ранее актриса Валентина Рубцова призналась, что сталкивалась с домогательствами на съемках, но всегда отвечала отказом.

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