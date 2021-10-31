Врачи не дают позитивного прогноза по состоянию Гаркалина

Врачи не прогнозируют даже незначительных улучшений в состоянии российского актера Валерия Гаркалина, который находится в реанимации из-за коронавируса. Об этом сообщает 5-tv.ru.

На фоне заражения у Гаркалина появились тромбоз вен и сепсис, а также отказывает сердце. Чтобы поддерживать его жизнь, врачи используют сильнодействующие препараты.

При этом давление артиста время от времени падает до критической отметки. Чтобы избежать развития сепсиса, актеру делают переливание крови.

Ранее сообщалось, что российский актер Валерий Гаркалин, который попал в больницу с COVID-19, сейчас в крайне тяжелом состоянии, у него начались проблемы с сердцем.

Актера доставили в реанимацию в Москве в начале октября. Сразу после поступления в медучреждение его ввели в кому.