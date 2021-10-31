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Канье Уэст выставил на аукцион свой автопарк

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Evan Vucci/AP

Музыкант Канье Уэст выставил на аукцион шесть джипов марки Ford, которые хранились на территории его ранчо в Вайоминге. Об этом сообщает Page Six.

В публикации отмечается, что среди автомобилей четыре пикапа: F-350 2016 года, F-250 2017 года, F-150 Raptor 2018 года и F-150 Raptor 2019 года, а также два внедорожника Ford Expeditions 2020 года выпуска. Все машины полноприводные и имеют матово-черный оттенок.

Все они были переданы обратно официальному дилеру Ford в штате Вайоминг. Начальная стоимость каждого из джипов составляла $5.

Сейчас на каждый из автомобилей было подано более 50 заявок. Стоимость самого дорого из них на текущий момент, Ford Expeditions 2020, составляет $46.250.
Торги завершаться 23 ноября.

Ранее стало известно, что в рамках бракоразводного процесса между Ким Кардашьян и Канье Уэстом музыкант оставил экс-возлюбленной особняк в Лос-Анджелесе, получив от нее выплату в размере $20 млн.

Уэст приобрел особняк в 2014 году за те же $20 млн, однако на данный момент он оценивается в 60 млн. Известно, что Ким проживала в этом доме с детьми с февраля — после подачи на развод с музыкантом.

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