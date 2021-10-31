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Актер Уилл Феррелл отказался от съемок сиквела фильма «Эльф»

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Reuters

Американский актер Уилл Феррелл отказался от съемок сиквела фильма «Эльф», за участие в которых он мог был получить гонорар в размере $29 млн, сообщает издание Independent.

«Мне пришлось бы продвигать фильм с честной стороны, а это было бы типа: «О нет, это нехорошо. Я просто не мог отказаться от такой суммы», — пояснил Феррелл свой отказ.

Он считает, что сюжетная завязка сиквела недостаточно хорошо проработана, из-за чего фильм провалится в прокате.

«И я подумал: «Могу ли я сказать эти слова? Я не думаю, что смогу, поэтому, думаю, я не смогу сниматься в фильме», — резюмировал актер.

Премьера фильма «Эльф» состоялась в 2003 году, при бюджете $33 млн картина собрала свыше $220 млн и получила несколько наград за саундтрек и как лучшая комедия года.

В 2016 году Уилл Феррелл попал в список самых переоцененных актеров Голливуда по версии Forbes.

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