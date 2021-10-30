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Ангелина Вовк обратилась к дочери умершего диктора Кириллова, пропустившей похороны матери

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российская телеведущая Ангелина Вовк рассказывая о своем наставнике и коллеге, покойном дикторе Игоре Кириллове. Об этом пишет mk.ru.

Вовк рассказала, что день смерти Кириллова станет печальной памятной датой в истории российского телевидения. Несмотря на то, что Кириллов был легендой, у него была и обычная жизнь с радостями и горестями, с потребностью в радости и заботе, вспоминает Вовк. В какой-то момент диктор остался совершенно один — его дочь вышла замуж и уехала, первая супруга умерла, а через несколько лет не стало и младшего сына.

Телеведущая с теплом вспоминает отношения Кириллова с последней супругой Татьяной, на которой он женился уже в преклонном возрасте, прежде потеряв спутницу, с которой был знаком с самого детства.

«Я думаю, ему было бы сложнее в этот период, когда он остался совершенно один. Если бы не вторая жена Татьяна. Господь ему послал прекрасную женщину. Игорь Леонидович с ней прожил остаток своих лет. Она о нем очень трепетно заботилась, продлила его жизнь до сегодняшнего дня. Я очень благодарна ей за то, что она всегда была рядом», — поделилась Вовк.

Дочь Кириллова, Анна, в настоящее время проживает в ФРГ. По словам Вовк, она не приехала проститься с матерью, которая скончалась еще в 2004 году.

«Я хочу обратиться к его дочери, живущей в Германии, которая не приехала проститься со своей матерью. Я хочу, чтобы она нашла в себе силы и приехала проститься со своим отцом. Родителей дети должны провожать в последний путь», — заявила Вовк.

Легендарный диктор Игорь Кириллов скончался в Москве 30 октября, ему было 89 лет. О его смерти сообщил Первый канал, на котором он проработал более полувека. Помощник радиоведущего Сергей Рублев рассказал, диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний. По словам работавшей вместе с Кирилловым телеведущей Анны Шатиловой, с сентября этого года он находился в больнице, где заразился COVID-19.

Ранее вдова Кириллова сообщила о месте проведения похорон.

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