Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дина Аверина лидирует после второго упражнения в финале многоборья на ЧМ-2021 12:20
Вице-премьер Молдавии заявил, что контракт с «Газпромом» не включает... 12:15
Долг Молдавии по российскому газу в следующем году подвергнут аудиту 12:10
Гербольдт оценила первое выступление Косторной с новой программой на Гран-при... 12:07
Российский хоккеист погиб после падения с 25-го этажа 12:02
Вице-премьер Молдавии рассказал, во сколько стране обойдется российский газ 12:01
Валерия заступилась за Моргенштерна 11:52
Задержана девушка, раздевшаяся до трусов на фоне Исаакиевского собора... 11:50
Дина Аверина лидирует после первого упражнения в финале многоборья на ЧМ-2021 11:44
Названа причина смерти диктора Кириллова 11:42

Александр Политковский вспомнил особую тактичность Игоря Кириллова

close
100%
Ltd Foma/Russian Look/Global Look Press

Журналист Александр Политковский рассказал «Газете.Ru», что диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов был очень тактичным человеком и в отличие от коллег никогда напрямую не поправлял речевые ошибки собеседников, делая это незаметно и деликатно. О смерти Кириллова стало известно 30 октября, ему было 89 лет.

«Иногда в разговоре мы все делаем ошибки. И нередко дикторы поправляют тебя — например, позвонишь/позвонишь. Кириллов же никогда так не делал. Он просто начинал потом говорить какую-то фразу и повторял это слово, но уже с правильным ударением. Не исправлял твою ошибку, а просто повторял правильно. Делал очень тактично, — объяснил Политковский. — Это был очень мягкий, тактичный, тонкий, много знающий, умеющий человек. Был большим, ярым автолюбителем. Хорошо помню, как он в свое время очень беспокоился, чтобы его сын научился ездить на машине».

По словам Политковского, он познакомился с Кирилловым еще в конце 1970-х, когда пришел работать в программу «Время», но сблизился с диктором позднее — в ходе съемок «Взгляда».

«С 1979 года я, тогда молодой редактор, работал на программе «Время», носил спортивным комментаторам тексты. А Кириллов как раз дружил с Николаем Николаевичем Озеровым, для которого я тоже писал. Естественно, тогда мы не дружили — да и не могли дружить. Ведь я был молодым редактором, корреспондентом, а он — матерым руководителем. Но мы были знакомы, — подчеркнул журналист. — А уже потом, когда возникла программа «Взгляд», в какой-то момент начали разбавлять наших борзых ведущих. Сначала разбавляли политическими обозревателями, затем — возникла идея с Кирилловым. Чтобы он в таком мягком домашнем свитере приветствовал зрителей, а уже потом начиналась наша программа. И тогда мы подружились».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть