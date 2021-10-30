Александр Политковский вспомнил особую тактичность Игоря Кириллова

Журналист Александр Политковский рассказал «Газете.Ru», что диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов был очень тактичным человеком и в отличие от коллег никогда напрямую не поправлял речевые ошибки собеседников, делая это незаметно и деликатно. О смерти Кириллова стало известно 30 октября, ему было 89 лет.

«Иногда в разговоре мы все делаем ошибки. И нередко дикторы поправляют тебя — например, позвонишь/позвонишь. Кириллов же никогда так не делал. Он просто начинал потом говорить какую-то фразу и повторял это слово, но уже с правильным ударением. Не исправлял твою ошибку, а просто повторял правильно. Делал очень тактично, — объяснил Политковский. — Это был очень мягкий, тактичный, тонкий, много знающий, умеющий человек. Был большим, ярым автолюбителем. Хорошо помню, как он в свое время очень беспокоился, чтобы его сын научился ездить на машине».

По словам Политковского, он познакомился с Кирилловым еще в конце 1970-х, когда пришел работать в программу «Время», но сблизился с диктором позднее — в ходе съемок «Взгляда».

«С 1979 года я, тогда молодой редактор, работал на программе «Время», носил спортивным комментаторам тексты. А Кириллов как раз дружил с Николаем Николаевичем Озеровым, для которого я тоже писал. Естественно, тогда мы не дружили — да и не могли дружить. Ведь я был молодым редактором, корреспондентом, а он — матерым руководителем. Но мы были знакомы, — подчеркнул журналист. — А уже потом, когда возникла программа «Взгляд», в какой-то момент начали разбавлять наших борзых ведущих. Сначала разбавляли политическими обозревателями, затем — возникла идея с Кирилловым. Чтобы он в таком мягком домашнем свитере приветствовал зрителей, а уже потом начиналась наша программа. И тогда мы подружились».