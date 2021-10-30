Суд признал Зейна Малика виновным в насилии по отношению к Джиджи Хадид и ее матери

Суд предъявил британскому певцу и экс-солисту группы One Direction Зейну Малику обвинения в четырех уголовных преступлениях, которые связаны с насилием по отношению к супермодели Джиджи Хадид и ее матери Иоланды Хадид, пишет TMZ со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, инцидент с участим Иоланды Хадид произошел 29 сентября в доме, где артист проживал вместе с дочерью Хай. Поп-исполнитель якобы обозвал женщину «чертовой голландской шлюхой», затолкал в шкаф, причинив ей физическую боль. Музыкант также потребовал держаться подальше от его дочери. Во время скандала с Иоландой он также накричал на Джиджи и оскорбил ее в разговоре по телефону, поскольку в момент происшествия девушка была в Париже.

В судебных документах говорится, что Малик признал себя виновным в совершении одного из преступлений. Как уточнили в суде, он не стал оспаривать обвинения.

Издание сообщает, что певцу запретили приближаться к Джиджи и Иоланде Хадид. Также его обязали пройти курс управления гневом и программу по разрешению проблем с домашним насилием. Кроме того, суд назначил Малику штраф и испытательный срок на год.

Ранее Иоланда Хадид обвинила Малика в домашнем насилии.

Также СМИ писали, что Малик и Хадид расстались.

Джиджи Хадид и Зейн Малик встречаются более пяти лет. Их дочери Хай недавно исполнился год.