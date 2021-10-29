Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В КПРФ назвали провокацией задержание Рашкина с застреленным лосем в машине 15:21
Собянин: в Москве выросла детская смертность от коронавируса 15:18
Любовник обошелся женщине в 2 млн рублей 15:18
Экс-игрок «МЮ» рассказал о причинах ухода Роналду... 15:18
Батыршина о низкой оценке России за первый вид на ЧМ: дашь повод —... 15:12
Байден на встрече в Ватикане назвал себя «мужем Джилл» 15:10
МИД Польши вызвал посла Бельгии 15:07
Тимоти Шаламе сравнил скандального сенатора со злодеем из «Дюны» 15:05
Переодевшегося врачом ради спасения бабушки жителя Томска уволили с работы 15:05
Стала известна дата выхода Galaxy S22 15:04

«Ветераны России» заявили, что «Муз-ТВ» на гей-пропаганду проверяют по их просьбе

close
100%
Василий Кузьмиченок/ТАСС

Басманный суд Москвы 17 ноября рассмотрит дело о гей-пропаганде на телеканале «Муз-ТВ» по обращению «Ветеранов России», сообщил «Газете.Ru» глава движения Ильдар Резяпов.

«Компания «блогеров-артистов» ради хайпа переходит все границы моральных и этических норм. Они транслируют поведение вседозволенности и безнаказанности! Безусловно, записи эфира должны быть проанализированы на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — пояснил Резяпов.

Он рассказал, что 11 июня «Ветераны России» обратились Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку «Муз-ТВ» из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции вручения премии музканала.

«Помимо проверки эфира телеканала, мы просили участников премии «Муз-ТВ» привлечь к принудительным работам на срок до одного года, либо лишению свободы на тот же срок», — уточнил Резяпов.

По мнению «Ветеранов России», подобную вседозволенность контрольные органы обязаны пресекать еще до появления на экранах.

«С другой стороны, мы предлагаем сообществу шоу-бизнеса самому отрегулировать внутри эту тему. Заслуженные артисты, продюсеры, каналы, блоги, музыкальные радиостанции обязаны договориться между собой и не допускать растлевателей до эфиров и никуда их не приглашать», — рассказал Резяпов.

28 октября стало известно, что на телеканал «Муз-ТВ» составлен административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Речь идет о нарушении части 2 статьи 6.21 КоАП. Как следует из материалов Басманного суда Москвы, соответствующее дело было зарегистрировано в его картотеке 15 сентября. Первое заседание по нему назначили на 17 ноября.

Максимальное наказание по этой части статьи — штраф 1 млн рублей либо административная приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть