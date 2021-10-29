«Ветераны России» заявили, что «Муз-ТВ» на гей-пропаганду проверяют по их просьбе

Басманный суд Москвы 17 ноября рассмотрит дело о гей-пропаганде на телеканале «Муз-ТВ» по обращению «Ветеранов России», сообщил «Газете.Ru» глава движения Ильдар Резяпов.

«Компания «блогеров-артистов» ради хайпа переходит все границы моральных и этических норм. Они транслируют поведение вседозволенности и безнаказанности! Безусловно, записи эфира должны быть проанализированы на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — пояснил Резяпов.

Он рассказал, что 11 июня «Ветераны России» обратились Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку «Муз-ТВ» из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции вручения премии музканала.

«Помимо проверки эфира телеканала, мы просили участников премии «Муз-ТВ» привлечь к принудительным работам на срок до одного года, либо лишению свободы на тот же срок», — уточнил Резяпов.

По мнению «Ветеранов России», подобную вседозволенность контрольные органы обязаны пресекать еще до появления на экранах.

«С другой стороны, мы предлагаем сообществу шоу-бизнеса самому отрегулировать внутри эту тему. Заслуженные артисты, продюсеры, каналы, блоги, музыкальные радиостанции обязаны договориться между собой и не допускать растлевателей до эфиров и никуда их не приглашать», — рассказал Резяпов.

28 октября стало известно, что на телеканал «Муз-ТВ» составлен административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Речь идет о нарушении части 2 статьи 6.21 КоАП. Как следует из материалов Басманного суда Москвы, соответствующее дело было зарегистрировано в его картотеке 15 сентября. Первое заседание по нему назначили на 17 ноября.

Максимальное наказание по этой части статьи — штраф 1 млн рублей либо административная приостановка деятельности на срок до 90 суток.