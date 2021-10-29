Луговой сожалеет, что роль Литвиненко досталась Камбербэтчу

Депутат Госдумы и бывший глава группы охранных предприятий «Девятый вал» Андрей Луговой в беседе с «Газетой.Ru» признался, что не видит «патриота Англии» актера Бенедикта Камбербэтча в роли отравленного в Лондоне экс-сотрудника КГБ Александра Литвиненко.

«О выборе актерского состава в сериале Londongrad искренне сожалею. Бенедикт Камбербэтч у меня больше ассоциируется с патриотом Англии, уважаемым лично мной образом гениального Шерлока Холмса. Не самый удачный выбор для фильмографии Камбербэтча. Я бы на его месте хорошо подумал», — сказал политик, которого британская полиция считает причастным к смерти Литвиненко.

Луговой раскритиковал саму идею телеканала HBO снять сериал Londongrad по книге Алана Коуэлла «Последний шпион», назвав это кризисом жанра.

«По мотивам «дела Литвиненко» уже ставили оперу, писали книги, снимали сериалы. Теперь вот кино. Очевидно, что на очереди комиксы и онлайн-игры. История развивается по всем правилам шоу-бизнеса, когда наследники стараются максимально заработать на истории о смерти человека или его мемуарах. Хотя чему мы удивляемся! Даже судебные заседания и решения ЕСПЧ больше напоминают ток-шоу и цирковые представления с кульбитами и выкрутасами», — заявил Луговой.

Ранее стало известно, что актер Бенедикт Камбербэтч хочет сыграть роль Александра Литвиненко в сериале Londongrad, который планирует снять телеканал HBO.

Бежавший в Великобританию Александр Литвиненко умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие начало ухудшаться после совместного чаепития с депутатом Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном, впоследствии в организме экс-сотрудника ФСБ обнаружили радиоактивный полоний-210. В Британии считают Лугового и Ковтуна причастными к произошедшему, однако в России этот процесс называют политизированным. При этом бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял, что к британской провокации причастен бизнесмен Борис Березовский.