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Собчак рассказала, что зарабатывает более $4 млн в год

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Ксения Собчак в интервью YouTube-шоу «Есть вопросики» с блогеркой Идой Галич рассказала, сколько она зарабатывает в год.

По словам Собчак, сведения о ее заработке можно найти в отрытом доступе, так как она ежегодно публикует декларации о доходе. Это связано с тем, что ее муж Константин Богомолов является главой бюджетного учреждения — художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

«Я же теперь жена чиновника. И я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать», — сказала она.

При этом она добавила, что сумма ежегодного заработка составляет более $4 млн в год (примерно 280 млн рублей). Телеведущая также указала на то, что является самой богатой супругой чиновника, однако ее заработок не связан с бюджетом Минкультуры.

Ранее руководитель агентства телохранителей, которые охраняют звезд шоу-бизнеса, Александр Алиев рассказал, сколько зарабатывают его сотрудники.

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