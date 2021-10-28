Майкл Джексон пугал детей в «Неверленде» клипом «Thriller»

Сын певца Майкла Джексона в интервью YouTube-каналу FOX Soul рассказал, что в детстве его до смерти напугал клип певца на песню «Thriller». В видео музыкант превращается в оборотня и с жутким воем отправляется в погоню за главной героиней.

По словам Майкла Джозефа Джексона-младшего, отец часто дразнил его тем, что превратится в оборотня. Однажды он пришел на хэллоуинскую вечеринку в костюме чудовища.

«Это очень травмирующая история для меня. Мы были молоды и посмотрели клип на большом экране в поместье «Неверленд». Особенно запомнился момент, когда отец еще не полностью переоделся в оборотня. Он тогда сказал: «Прочь!». Помню, как меня ужаснули его зубы и глаза», — вспомнил Принц Майкл.

После просмотра клипа Джексон в шутку посоветовал детям не приближаться, потому что его превращение — реально.

В дань уважения дети музыканта в этом году устраивают костюмированную вечеринку «Thriller Night». Партнером мероприятия выступит благотворительный фонд Джексона Heal Los Angeles Foundation.