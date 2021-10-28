Коллега судьи из «Суда присяжных» назвала его смерть «страшным судом»

Адвокат Марина Беликова рассказала «Газете.Ru», что юрист Валерий Степанов был другом и примером для работавших с ним коллег. 28 октября стало известно, что Степанов, прославившийся благодаря роли судьи в шоу «Суд присяжных», скончался на 67-м году жизни.

«Это страшный суд для всей нашей коллегии, потому что мы очень долго вместе работали. Он был потрясающим человеком, профессионалом с большой буквы, справедливым, добрым, с потрясающим чувством юмора. Это человек, пытавшийся в рамках телевизионного шоу проповедовать принципы законности, которые, может быть, не всегда у нас встречаются в судах. Его любили все. Это наш друг и старший наставник, который был примером для нас во всем», — сказала Беликова, снимавшаяся вместе со Степановым в «Суде присяжных».

Шоу «Суд присяжных» выходило в эфир в 2008-2018 годах. В выпусках проекта воспроизводились судебные разбирательства с участием коллегии присяжных. Вердикт выносил исполнитель роли судьи Валерий Степанов, по образованию юрист.