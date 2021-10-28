Басков рассказал, как обмочился на своем первом спектакле

Народный артист России Николай Басков признался, что во время своего первого выступления на сцене в качестве оперного певца перенервничал и обмочил штаны. Об этом он рассказал в шоу «Блеф» на платформе Premier.

«Был первый спектакль «Евгений Онегин», в котором я дебютировал. Выбегаю на сцену и пою арию Ленского: «Мадам, я на себя взял смелость…». Волнение было страшное. Помню: пауза, я взял дыхание и… обоссался», — поделился исполнитель.

На тот момент Баскову было 18 лет. Артист отметил, что выступал в старинном костюме, который, к счастью, оказался не слишком светлого оттенка. Он также добавил, что испытал некий спазм — и никакого «ручья» не было.

«После этого как будто сцена меня приняла, я отдал что-то от себя. И у меня пропал страх», — резюмировал Басков.

В шоу «Блеф» знаменитости рассказывают друг другу истории из своей жизни. Цель каждого — отгадать, правда это или ложь.

Ранее Басков потратил на празднование юбилея 15 млн рублей.