«От него все плакали»: продюсер объяснила, почему карьера Андрея Губина угасла

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина в интервью изданию «Собеседник» рассказала, почему карьера поп-исполнителя Андрея Губина угасла.

По мнению Сазыкиной, одной из причин стал приход нового поколения молодых артистов, в частности, выпускников «Фабрики звезд». «Андрею с его характером, конечно, было сложно это принять. Кстати, подобный непростой характер был когда-то и у Влада Сташевского. Вот только он смог себя изменить и сейчас успешно выступает», — говорит Сазыкина.

Кроме того, считает продюсер, не последнюю роль сыграли комплекс маленького роста и сложный характер артиста. «Говорят, что он стал неадекватным. Но Андрей и раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в КЦКЗ «Россия», он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание. Но оно было ожидаемо», — не сомневается она.

Андрей Губин уже много лет не выступает — он страдает от сильных лицевых болей.

Ранее сообщалось, что певец продолжает писать песни и оценивает их в миллион рублей.