«Как она так может?»: Людмила Нарусова написала открытое письмо дочери Ксении Собчак

Член Совфеда от Тывы, сенатор Людмила Нарусова обратилась к своей дочери, телеведущей Ксении Собчак, с открытым письмом. Текст опубликовал Tatler.

Нарусова пишет, что ее удивляет, каким образом противоречия сочетаются в Ксении. Мать вспоминает, что дочь не поставила ее в известность, когда начала работать на телевидении и начала вести «глуповатые программы «Блондинка в шоколаде», которой тебя до сих пор тыкают, и «Дом 2».

«С другой стороны, ты провела прекрасную кампанию, когда была кандидатом в президенты. Ну как это может совмещаться в одном человеке?» — удивляется Нарусова, отмечая, что готова простить своей дочери даже обсценную лексику.

«Лет в четырнадцать ты краснела до ушей, когда кто-то во дворе слал кого-то в... Сейчас посылаешь по известным мочеполовым адресам публично в своем инстаграме, что вызывает взрыв негодования: «Как она так может?» Почему умная и светлая девочка, выросшая в интеллигентной петербургской семье, вдруг ругается матом? Я понимаю природу этого, доченька. И знаешь, я никогда не соглашусь с теми, кто тебя осуждает, хотя мне лично мат тоже не нравится», — пишет она.

Также сенатор вспомнила о ситуации с Собчак, когда дочь еще училась в начальных классах. При приеме в октябрята во времена позднего СССР классу Собчак учитель сказал, что дети теперь будут «внучатами Ильича». Дочь Нарусовой заявила, что ей не нужен такой «дедушка», и октябренком она становиться не желает.

«Девочка Ксения Собчак, единственная в классе, встала и сказала: «Я не буду вступать в октябрята, потому что у меня есть дедушка Борис (мой папа, которого ты очень любила) и я не хочу никакого другого дедушки». Конечно, мне пришлось объясняться с учительницей: как это так, в семье профессора, доцента, растет ребенок, который не знает, кто такой Ленин», — написала Нарусова.

Автор письма выразила радость и гордость тем, что ее дочь «состоялась как личность» и «идет своим путем»— этому способствовали не только хорошее образование и воспитание, но и стремление ее дочери пробовать новое и хорошо проявлять себя во многих начинаниях. Однако мать призналась, что боится предположить, куда Ксению «занесет» в следующий раз.

По словам Нарусовой, ее дочь — «человек обостренного чувства справедливости», очень преданный в дружбе и любви, честный и прямолинейный, хотя это не всегда бывает безболезненно.

«Говорят, что родители, матери хотят видеть в дочери какие-то свои несбывшиеся чувства или поступки. Может быть. Но я хочу сказать, что ты поступаешь так, как я в твоем возрасте даже не могла мечтать», — рассуждает мать Ксении Собчак.

Нарусова выразила восхищение своей дочерью как женщиной и как человеком. «Ты идешь с открытым забралом, невзирая ни на что, не слушая никого», — заключила мать.

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее на шоу «ДОМ-2» взяли сразу, а над Собчак думали две недели.