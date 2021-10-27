Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Судья Карасев объяснил, почему не преклоняет колено 22:58
В Польше заявили о войне с Евросоюзом после решения суда о штрафе 22:50
Спортивный врач рассказал о характере травмы фигуристки Трусовой 22:48
Экс-главу «Автодора» отправили под домашний арест по делу о строительстве... 22:35
Reuters: в США опасаются, что работа посольства в РФ сведется к техническим... 22:28
«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги 22:22
Молдавия и «Газпром» провели переговоры по условиям нового контракта 22:19
В Москве разыграли первые квартиры среди вакцинированных от COVID-19 22:18
Министр туризма Израиля рассказал, когда страна примет привитых «Спутником V» россиян 22:12
В Подмосковье нашли мертвым экс-главу ярославского УФСБ 22:07

Основатель «Версуса» назвал «беспределом» ситуацию вокруг Моргенштерна

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Создатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что считает «отвратительной» негативную реакцию на высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы и планы Следственного комитета проверить его слова на предмет реабилитации нацизма.

«Все уже говорят, что хотели бы, чтобы Победа символизировалась в выдаче старикам и ветеранам квартир, достаточного количества денег, а не вот этих вот флажков, которые мы видим каждый год. Абсурд полный, пытаются всем показать, что следят за всем, тотальный контроль. Отвратительно — что ситуация с Дудем (блогера признали виновным в пропаганде наркотиков — «Газета.Ru»), что ситуация с Моргенштерном. Просто беспредел», — заявил Ресторатор.

Он также выразил мнение, что на Моргенштерна вряд ли заведут уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

«Думаю, до уголовного дела ситуация не дойдет. Где он оправдывает нацизм?» — сказал Тимарцев.

В недавнем интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в Великой Отечественной войне, завершившейся более 75 лет назад. После резонанса в СМИ и соцсетях рэпер извинился за свое высказывание.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях