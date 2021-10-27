Основатель «Версуса» назвал «беспределом» ситуацию вокруг Моргенштерна

Создатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что считает «отвратительной» негативную реакцию на высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы и планы Следственного комитета проверить его слова на предмет реабилитации нацизма.

«Все уже говорят, что хотели бы, чтобы Победа символизировалась в выдаче старикам и ветеранам квартир, достаточного количества денег, а не вот этих вот флажков, которые мы видим каждый год. Абсурд полный, пытаются всем показать, что следят за всем, тотальный контроль. Отвратительно — что ситуация с Дудем (блогера признали виновным в пропаганде наркотиков — «Газета.Ru»), что ситуация с Моргенштерном. Просто беспредел», — заявил Ресторатор.

Он также выразил мнение, что на Моргенштерна вряд ли заведут уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

«Думаю, до уголовного дела ситуация не дойдет. Где он оправдывает нацизм?» — сказал Тимарцев.

В недавнем интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в Великой Отечественной войне, завершившейся более 75 лет назад. После резонанса в СМИ и соцсетях рэпер извинился за свое высказывание.