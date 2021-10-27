На съемочной площадке фильма «Раст» обнаружили боевые патроны

Шериф округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Адан Мендоса заявил, что Правоохранительные органы после обыска на съемочной площадке вестерна «Раст» нашли несколько боевых патронов. Об этом сообщает Fox News.

«Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами», — заявил Мендоса.

Он подчеркнул, что Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс из револьвера F Lee Pietta Long Colt .45. По словам шерифа, на съемочной площадке находилось три единицы огнестрельного оружия.

Мендоса отметил, что Болдуин сотрудничает с расследованием. Как только правоохранительные органы соберут все факты по данному инциденту и проведут все обсуждения, прокурор штата сообщит о доли виновности актера в несчастном случае.

Ранее стало известно, что прокуратура в США может выдвинуть уголовные обвинения инциденту на съемках фильма «Раст» с Алеком Болдуином, во время которого погибла оператор картины.

О несчастном случае на съемочной площадке фильма «Раст» с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.