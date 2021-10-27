Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сын нового детского омбудсмена России рассказал об их семье 19:56
Тихонов разочаровался решением дисквалифицировать его на два года 19:56
Опубликована последняя переписка убитого и расчлененного рэпера Энди Картрайта... 19:52
Роскомнадзор может оштрафовать Google на сумму 10% от годового оборота компании 19:50
Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом 19:44
СТС отменил премьеру шоу с участием Моргенштерна после его высказывания про День... 19:42
Винер-Усманова упрекнула Аверину за то, что та не улыбалась во время выступления... 19:37
В центре Гамалеи рассказали о случаях хронического заболевания COVID-19 19:35
Эксперт Соболева предупредила о скрытых проблемах при покупке готовых квартир 19:28
В Совфеде призвали к защите граждан России в Донбассе после атаки дронов 19:22

На съемочной площадке фильма «Раст» обнаружили боевые патроны

close
100%
Adria Malcolm/Reuters

Шериф округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Адан Мендоса заявил, что Правоохранительные органы после обыска на съемочной площадке вестерна «Раст» нашли несколько боевых патронов. Об этом сообщает Fox News.

«Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами», — заявил Мендоса.

Он подчеркнул, что Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс из револьвера F Lee Pietta Long Colt .45. По словам шерифа, на съемочной площадке находилось три единицы огнестрельного оружия.

Мендоса отметил, что Болдуин сотрудничает с расследованием. Как только правоохранительные органы соберут все факты по данному инциденту и проведут все обсуждения, прокурор штата сообщит о доли виновности актера в несчастном случае.

Ранее стало известно, что прокуратура в США может выдвинуть уголовные обвинения инциденту на съемках фильма «Раст» с Алеком Болдуином, во время которого погибла оператор картины.

О несчастном случае на съемочной площадке фильма «Раст» с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях