999 подделок перемешают с одним настоящим скетчем Энди Уорхола и продадут на аукционе

Бруклинский арт-коллектив MSCHF объявил о продаже 1000 скетчей Энди Уорхола за $250 каждый. Однако, как сообщает USA Today, только один из них — настоящий, в то время как 999 — подделки.

MSCHF, презентующий себя как «сообщество творцов стрит-арта нового поколения» выпустил серию из 1000 работ в рамках проекта «Музей подделок». По их словам, идея состоит в том, чтобы обратить внимание на претенциозность и снобизм профессиональных коллекционеров искусства, а также на произвольный характер определения того, что считается ценным, а что — нет.

Отмечается, что человек, которому посчастливится быть владельцем оригинальной работы всемирно известного художника, сможет выручить за нее $20,000.

Ранее сообщалось об аукционе, на котором были распроданы рождественские картинки Уорхола.