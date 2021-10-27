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999 подделок перемешают с одним настоящим скетчем Энди Уорхола и продадут на аукционе

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Бруклинский арт-коллектив MSCHF объявил о продаже 1000 скетчей Энди Уорхола за $250 каждый. Однако, как сообщает USA Today, только один из них — настоящий, в то время как 999 — подделки.

MSCHF, презентующий себя как «сообщество творцов стрит-арта нового поколения» выпустил серию из 1000 работ в рамках проекта «Музей подделок». По их словам, идея состоит в том, чтобы обратить внимание на претенциозность и снобизм профессиональных коллекционеров искусства, а также на произвольный характер определения того, что считается ценным, а что — нет.

Отмечается, что человек, которому посчастливится быть владельцем оригинальной работы всемирно известного художника, сможет выручить за нее $20,000.

Ранее сообщалось об аукционе, на котором были распроданы рождественские картинки Уорхола.

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