В МХТ им. Чехова не знают о назначении Хабенского худруком

МХТ им. Чехова не получал приказ о назначении художественным руководителем театра Константина Хабенского. Об этом «Газете.Ru» рассказала Марина Андрейкина, первый заместитель нынешнего худрука учреждения Сергея Женовача.

«Никаких приказов, на основании которых мы можем действовать, не было. Нам наши знакомые скидывают одно и то же сообщение [по поводу ухода Женовача]. Отдел кадров не в курсе», — заявила Андрейкина.

Сергей Женовач был назначен на должность художественного руководителя МХТ им. Чехова в марте 2018 года — после смерти Олега Табакова.

27 октября 2021 года в Министерстве культуры сообщили, что Женовача на этом посту сменит Хабенский.