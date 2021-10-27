Режиссер «Игры в кальмара» посмеялся над Леброном Джеймсом после критики сериала

Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек посмеялся над баскетболистом Леброном Джеймсом, раскритиковавшим концовку сериала «Игра в кальмара».

В беседе с The Guardian Дон Хек напомнил о провале фильма, в котором недавно сыграл спортсмен. «А вы «Космический джем 2» видели?» — похихикал он.

Действительно, у картины всего 26% положительных рецензий на агрегаторе отзывов кинокритиков Rotten Tomatoes. «Леброн Джеймс крутой, может говорить что хочет. Я уважаю его точку зрения. Спасибо, что посмотрел сериал целиком», — говорит кинематографист. «Но я свою концовку не изменил бы. Это моя концовка», — сказал он.

По словам Хван Дон Хека, баскетболист может придумать свое продолжение. «Ну, пусть снимет сиквел. Я посмотрю и напишу ему: мне весь сериал понравился, но концовка так себе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что режиссер «Игры в кальмара» лишился шести зубов на съемках.