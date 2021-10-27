Хайек и Джоли сравнили могущество вечных и Таноса из киновселенной Marvel

Актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек, которые исполнят роли Вечных из одноименного фильма киновселенной Marvel, сравнили могущество своих персонажей с титаном Таносом, сообщает издание Colider.

Джоли, которая сыграет роль Вечной по имени Тена, и Хайек, исполняющая роль Вечной по имени Аджак, считают, что их персонажи легко могли бы одолеть непобедимого суперзлодея.

«Тена могла бы его уничтожить и одна», — считает Сальма Хайек.

Согласно комиксам, Тена обладает выдающимися способностями — она способна летать, телепортироваться, генерировать силовое поле и обладает бессмертием.

Ранее Marvel в новом трейлере раскрыла детали супергеройского фильма «Вечные».

Российская премьера фильма Хлои Чжао состоится 4 ноября 2021 года. Сюжет «Вечных» расскажет о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Главные роли в проекте исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон и другие.