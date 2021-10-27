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В США умер один из первых стендап-комиков в мире Морт Сал

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Depositphotos

В США скончался 94-летний комик Морт Сал, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление помощницы юмориста Люси Мерсер.

По ее словам, Сал умер «мирно» в своем доме в Калифорнии.

«Причина — старость», — добавила она.

Морт Сал родился 11 мая 1927 года в Монреале. В детстве он переехал с семьей в Лос-Анджелес (США, штат Калифорния). В 1950-1960-х годах Сал стал одним из родоначальников сатирической комедии и стендап-выступлений. В 1960 году журнал Time назвал его ведущим комиком нового поколения. Сал был одним из первых, кто начал со сцены высмеивать президентов и членов правительства.

Ранее стало известно, что в своем доме в Лос-Анджелесе скончался актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале «Друзья». Летом этого года сообщалось, что у 59-летнего Тайлера диагностировали рак четвертой стадии. Тайлер объяснил, что в 2018 году у него выявили рак простаты. Это произошло очень поздно, когда болезнь уже успела распространиться по организму. Недуг затронул кости и позвоночник, что стало причиной паралича конечностей.

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