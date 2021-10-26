Моргенштерн готов дать объяснения в СК по поводу своих слов о Дне Победы

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что музыкант готов дать объяснения в Следственном комитете России по поводу своего высказывания о Дне Победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут», — заявил Жорин.

Он подчеркнул, что пока не получал повесток, но предполагает, что с затягивать с их направлением не будут.

Жорин добавил, что состава преступления в высказываниях музыканта нет, потому что «он не призывал отменить праздник, просто выражал непонимание».

По словам адвоката, новость о проверке высказывания Моргенштерна со стороны СКР стала для него неожиданной, ведь его доверитель уже извинился.

Ранее Жорин опроверг информацию о том, что исполнитель в интервью Ксении Собчак высказал предложение об отмене празднования Дня Победы.

Накануне Моргенштерн скептически оценил традицию россиян праздновать День победы. Он рассказал, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад.