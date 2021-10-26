Из Молдовы пытались вывезти скрипку Страдивари за два миллиона евро

Скрипка, которая, по предварительным данным, была создана скрипичным мастером Антонио Страдивари, была изъята у женщины, задержанной в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Женщина направлялась в Россию, в документах на скрипку было указано, что это инструмент работы Страдивари и его стоимость составляет €2 млн. Скрипка отправлена на экспертизу для подтверждения подлинности.

К настоящему времени сохранилось около 650 инструментов работы Антонио Страдивари (1644 --1737), в их числе около 450 скрипок. Инструменты же, созданные мастером с 1700 по 1720 год, в так называемый «золотой период» его творчества, ценятся особенно высоко.

Ранее двенадцать скрипок Страдивари общей стоимостью £146 млн ($200 млн) были собраны вместе для того, чтобы записать «самый дорогой альбом в истории», сообщает Daily Mail.

Инструменты, общий возраст которых превышает 300 лет, были доставлены в Лондон первым классом из своих «домов» через Европу, Америку и Азию для записи альбома «12 Stradivari». Все они были предоставлены проекту взаймы, многие из частных коллекций, со строгими контрактами и дорогостоящей страховкой.