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Минкульт поддержал Крым в стремлении вернуть скифское золото

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Peter Dejong/AP

Министерство культуры России выразило поддержку крымским музеям в стремлении вернуть скифское золото, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минкультуры поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть экспонаты. Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы — это общеизвестное профессиональное правило», — указано в сообщении.

Ранее в Крыму рассказали о «лазейках» для возвращения «скифского золота».

По словам директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, на примере процесса по «скифскому золоту» Нидерланды проявили двойные стандарты.

Коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014, она состоит из 2 тыс. артефактов и поступила из четырех музеев Крыма. Когда в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией, музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда.

После этого в Совете федерации предложили отказаться от культурных связей с Нидерландами из-за «скифского золота»

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