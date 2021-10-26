Минкульт поддержал Крым в стремлении вернуть скифское золото

Министерство культуры России выразило поддержку крымским музеям в стремлении вернуть скифское золото, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минкультуры поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть экспонаты. Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы — это общеизвестное профессиональное правило», — указано в сообщении.

Ранее в Крыму рассказали о «лазейках» для возвращения «скифского золота».

По словам директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, на примере процесса по «скифскому золоту» Нидерланды проявили двойные стандарты.

Коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014, она состоит из 2 тыс. артефактов и поступила из четырех музеев Крыма. Когда в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией, музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда.

После этого в Совете федерации предложили отказаться от культурных связей с Нидерландами из-за «скифского золота»