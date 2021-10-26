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Режиссер «Игры в кальмара» лишился шести зубов на съемках

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Netflix

Южнокорейский режиссер и сценарист Хван Дон Хек в интервью The Guardian признался, что его здоровье во время съемок сериала «Игра в кальмара» пошатнулось.

Из-за стресса кинематографист потерял шесть зубов. «Это было физически, психически и эмоционально опустошающе. У меня все время появлялись новые идеи, я переписывал серии на ходу, работы было много», — вспоминает Хван Дон Хек.

Он также рассказал, что взял идею сериала из собственной семьи, в 2009 году задетой мировым кризисом. «Я находился в стесненных финансовых условиях. Моя мать уволилась, я снимал фильм, но нас не обеспечили бюджетом, я сидел без работы год. Мать, я сам, моя бабушка — мы все брали кредиты», — говорит режиссер.

Кроме того, Хван Дон Хек признался, что Netflix не стал доплачивать автору «Игры в кальмара» за глобальный успех сериала.

«Игра в кальмара» принесла Netflix сотни миллионов долларов, обогнав «Бриджертонов» в статусе самого популярного сериала онлайн-кинотеатра. По сюжету сериала, 456 человек, накопивших огромные долги, вынуждены согласиться на спонсируемую богатыми заказчиками игру на выживание, победитель которой получит гигантский приз. Участники проходят через «смертельные» версии популярных в Южной Корее детских игр, проигравших убивают.

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