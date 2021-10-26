Актрису Светлану Светличную нашли после исчезновения

Актрису Светлану Светличную нашли после сообщений об исчезновении, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на осведомленный источник.

Утверждается, что Светличную сотрудники уголовного оперативного розыска обнаружили в студии, она принимала участие в съемках ток-шоу.

О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын. Он рассказал, что мама не выходит на связь с 21 октября, что артистка страдает деменцией и может забыть адрес своего дома.

В Гильдии актеров России в свою очередь, рассказали, что за день до исчезновения Светлана Светличная была в организации и просила о юридической помощи, после чего отправилась домой на такси. Позже стало известно, что подвозившего «пропавшую» Светличную водителя опрашивают следователи. 26 октября к поискам актрисы подключились волонтеры.