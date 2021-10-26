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В Кремле прокомментировали слова Моргенштерна о Дне Победы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского рэпера Алишера Моргенштерна о том, стоит ли праздновать День Победы.

«Таким молодым хочется порекомендовать чисто по-человечески. Наверное, у них есть дедушки, бабушки, поговорите с ними, или придите к какому-то ветерану, и поговорите с ними и спросите, почему он (День Победы — прим.) важен, есть и будет важен для нашей страны. Скорее всего, это от отсутствие знаний, и здесь легко эти пробелы ликвидировать. Безусловно, знаменитые молодые люди должны понимать, что несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для нашей страны понятия как День победы. Именно моральную ответственность», — сказал представитель Кремля.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад.

«Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то?», — сказал артист.

При этом адвокат Моргенштерна Сергей Жорин опроверг информацию о том, что исполнитель высказал предложение об отмене празднования Дня Победы.

Продюсер Иосиф Пригожин допустил, что рэпер «хайпанул» специально.

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