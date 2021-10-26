Гвинет Пэлтроу рассказала о «сумасшедших разговорах» с детьми о сексе

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в ток-шоу Red Table Talk рассказала, что ее дочь Эппл и сын Мозес вели «сумасшедшие разговоры о сексе» в шестом классе.

«Они в шестом классе вели сумасшедшие разговоры о сексе, это было невероятно», — вспомнила знаменитость.

Пэлтроу призналась, что она никогда не забудет лицо Эппл после того, как учитель в школе провел лекцию про секс «в мельчайших деталях». Артистка отметила, что она обычно открыто говорит на подобные темы с детьми, но эта ситуация заставила ее покраснеть.

Недавно Гвинет Пэлтроу рекомендовала поклонницам приобрести таблетки собственного производства, которые якобы повышают либидо и усиливают удовольствие от секса.