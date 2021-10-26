Netflix включит скандальное интервью принцессы Дианы в отдельный эпизод «Короны»

Стриминговый сервис Netflix включит в свой сериал «Корона» о жизни королевской семьи Великобритании скандальное интервью принцессы Дианы в программе BBC «Панорама», сообщает газета The Sun.

Беседа вошла в историю благодаря тому, что Диана, тогда уже не жившая с мужем, рассказала журналисту Мартину Баширу о внебрачных связях, дворцовых интригах, а также о проблемах с ее психическим и физическим здоровьем и непригодности бывшего супруга, принца Чарльза.

По данным издания, Netflix потратил миллионы на эпизод, целиком посвященному интервью.

«Создатели «Короны» считают это интервью ключевым моментом в пятом сезоне», — рассказали источники газеты.

Ранее 39-летний принц Уильям резко раскритиковал передачу BBC, заявив, что она спровоцировала «ложное представление» и не имеет «легитимности». Также он утверждал, что Башир врал и использовал закулисную тактику, чтобы завоевать доверие его матери.

До этого экс-сотрудник службы безопасности британской королевской семьи и личный телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф призвал принца Гарри воспрепятствовать показу бродвейского мюзикла о его матери на Netflix.