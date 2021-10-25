Чухрай объяснил, почему фильм «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар»

Председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай объяснил, почему фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко будет выдвинут на премию «Оскар» от России. Об этом сообщает РБК.

«Каждый голосует по своим причинам. Могу только сказать, что это картина была у коллег резонансном фильмом, ее все отмечали, была на разных фестивалях, показывалась на внутренних, ее видело много кинематографистов – это первое. А второе – они имела международное признание, поскольку получила в Каннах одного из направлений», — отметил Чухрай.

По его мнению, «Разжимая кулаки» — «высококлассная картина, интересная, проблемная, человеческая».

Ранее стало известно, что фильм Киры Коваленко был выдвинут на премию «Оскар» от России.

На Каннском кинофестивале 2021 года фильм Коваленко, где состоялась его премьера, получил гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд». «Разжимая кулаки» также номинировали на премию Сабалтеги-Табакалера на Кинофестивале в Сан-Себастьяне 2021 года.

Премьера фильма в России состоялась 25 сентября.