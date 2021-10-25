Помощник Зайцева назвал «полной чушью» сообщение о принудительной госпитализации модельера

Близкий друг Вячеслава Зайцева, экс-директор «Дома Моды» Николай Головин в беседе с «Газетой.Ru» назвал «полной чушью» заявление сына модельера Егора о насильной госпитализации его знаменитого отца.

«Да все это чушь полная. Никакой госпитализации экстренной у него не было. И никакой он не парализованный. Вячеслав Михайлович находится в Москве, в центре реабилитации имени Шевцова, [в связи с болезнью Паркинсона] проходит плановую реабилитацию», — уточнил Головин.

По его словам, Зайцев-младший врет, утверждая, что у семьи нет доступа к кутюрье, а телефон звездного отца заблокирован.

«Реабилитацией его отца занимаюсь я. Если бы семья хотела видеть своего прародителя, она бы его видела в любое удобное для них время. Это вранье. Единственное, что из-за пандемии приходить в клинику нельзя. Но при желании много чего можно», — рассказал Головин.

Помощник модельера также объяснил, что никто не отстранял Вячеслава Зайцева от Дома моды, как утверждает его сын. Негативное отношение к себе со стороны Егора Николай объяснил емко.

«Зависть, ревность. Это скорее всего вопросы медицинского характера», — сказал Головин.

Ранее сын модельера Вячеслава Зайцева Егор в беседе с «Пятым каналом» заявил, что его отца могли госпитализировать насильно. Егор Зайцев утверждает, что жизнью кутюрье управляет Николай Головин, представляющийся его помощником.

Позже новость о своей экстренной госпитализации в беседе с kp.ru опроверг сам 83-летний кутюрье Вячеслав Зайцев.