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Об Оззи Осборне и его супруге Шерон снимут фильм

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Mario Anzuoni/Reuters

Об отношениях британского рок-певца и музыканта Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм. Об этом сообщает Variety.

Сценаристом байопика выступил Ли Холл, но у проекта пока еще нет названия. Ли Холл не в первый раз берется за биографическую киноленту. Он уже работал над фильмами об Элтоне Джоне «Рокетмен» и о дружбе британской королевы с молодым выходцем из Индии «Виктория и Абдул». За сценарий фильма о мальчике, мечтающим стать танцором балета, «Билли Эллиот» Холл получил номинации на премию «Оскар».

Шэрон Осборн прокомментировал семейную историю: «Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно неугасающая любовь держала нас вместе».

В киноленте прозвучат треки группы Осборна Black Sabbath и его сольные песни, пишет издание.

Шэрон и Оззи сыграли свадьбу в 1982. Их отношения были под прицелом камер.

Ранее сообщалось, что дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли Осборн в седьмой раз госпитализирована в реабилитационный центр для зависимых от алкоголя. 36-летняя Осборн планирует закончить карьеру в шоу-бизнесе, когда ей станет лучше. По словам инсайдеров, на это решение повлиял уход ее матери Шэрон из телешоу The Talk и тяжелая борьба отца с болезнью Паркинсона.

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