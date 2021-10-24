Умер польский актер из фильма «Ва-банк» Кшиштоф Кершновский

Известный польский актер театра и кино Кшиштоф Кершновский умер на 71-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщило актерское объединение teatr tm.

В России Кершновский прежде всего известен по фильму «Ва-банк» (1981) и «Ва-банк II, или Ответный удар» (1984), где он исполнил роль одного из братьев-авантюристов Нуты.

Также актер принимал участие в таких картинах, как «Человек из мрамора» (1977), «Киллер» (1997), «Суперпродукция» (2002). Служил в театрах в Варшаве и Быдгоще.

Кершновский начал сниматься в кино в 1976 году. Дебютной картиной стала работа под названием «Человек из мрамора». 26 ноября актеру должен был исполниться 71 год.

Ранее сообщалось о смерти польского актера Павла Новиша. Ему было 80 лет. В России Новиш был известен прежде всего за роль Шульца в советско-польской комедии «Дежа вю».