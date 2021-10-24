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Умер актер, сыгравший отца Джона Траволты в «Лихорадке субботнего вечера»

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CBS

Американский актер Вал Бизольо, снявшийся в культовом фильме 1977 года «Лихорадка субботнего вечера», скончался в возрасте 95 лет в своем доме в Лос-Оливосе, штате Калифорния, сообщает Variety.

Уроженец Нью-Йорка, Вал Бизольо получил широкую известность после того, как сыграл экранного отца Джона Траволты в популярной танцевальной драме режиссера Джона Бэдхэма «Лихорадка субботнего вечера».

Ранее сообщалось, что актер телесериалов и кино Эдвард Аснер, получивший семь премий «Эмми», умер в возрасте 91 года. За свою карьеру Аснер получил семь премий «Эмми», причем пять из них за роль одного и того же персонажа — грубого, но милого репортера Лу Гранта в «Шоу Мэри Тайлер Мур». Позже он стал известен также как актер озвучки – его голос звучит в популярном мультфильме «Вверх».

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