Анастасия Волочкова увезла нового жениха в монастырь

Балерина Анастасия Волочкова вместе со своим новым избранником Владимиром посетила подмосковный Ново-Иерусалимский монастырь. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Пара помолилась и поставила свечки святым. Также Анастасия и Владимир послушали колокольный звон и сфотографировались на фоне монастыря под ночным небом.

«Здесь совершенно необыкновенная атмосфера и очень добрые люди. Колокольный звон нас с Володей встречал и провожал. Это был прекрасный день!» — написала артистка.

Ранее Волочкова опубликовала в Instagram снимок со своим возлюбленным Владимиром. Она также обратилась к его бывшей жене и теще.

Танцовщица обвинила своих «соперниц» в том, что те «не любили и не ценили» Владимира долгие годы, но вспомнили о нем, когда «на горизонте появилась Волочкова». Балерина подчеркнула, что считает себя искренней, уверенной и самодостаточной, поэтому не позволит ее оскорблять.

До этого балерина подала в суд на экс-солистку группы «Стрелки» Катерину Любомирскую за то, что та опубликовала фото, на котором балерина справляет нужду на своем участке.