Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Человек-паук: Нет пути домой» по масштабу сравнится с последней... 19:47
В Свердловской области подростки избили школьников и сняли нападение на видео 19:44
Фанаты «Марселя» хотят забросать поле банкнотами с плачущим Месси на матче... 19:41
Дептранс Москвы посоветовал отказаться от личных машин из-за заморозков 19:24
Теннисист Карацев стал победителем Кубка Кремля 19:14
«Реал» одержал победу над «Барселоной» 19:12
Мэр Клайпедского района Литвы задержан в России за нарушение границы 19:04
Медведчук заявил, что к энергетическому кризису на Украине привели ошибки власти 19:04
Трамп: США погибают из-за миграционной проблемы 18:56
Экс-футболист «Ливерпуля» Каррагер: Роналду не приблизит «МЮ» к победе... 18:51

Анастасия Волочкова увезла нового жениха в монастырь

close
100%
volochkova_art/Instagram

Балерина Анастасия Волочкова вместе со своим новым избранником Владимиром посетила подмосковный Ново-Иерусалимский монастырь. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Пара помолилась и поставила свечки святым. Также Анастасия и Владимир послушали колокольный звон и сфотографировались на фоне монастыря под ночным небом.

«Здесь совершенно необыкновенная атмосфера и очень добрые люди. Колокольный звон нас с Володей встречал и провожал. Это был прекрасный день!» — написала артистка.

Ранее Волочкова опубликовала в Instagram снимок со своим возлюбленным Владимиром. Она также обратилась к его бывшей жене и теще.

Танцовщица обвинила своих «соперниц» в том, что те «не любили и не ценили» Владимира долгие годы, но вспомнили о нем, когда «на горизонте появилась Волочкова». Балерина подчеркнула, что считает себя искренней, уверенной и самодостаточной, поэтому не позволит ее оскорблять.

До этого балерина подала в суд на экс-солистку группы «Стрелки» Катерину Любомирскую за то, что та опубликовала фото, на котором балерина справляет нужду на своем участке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях