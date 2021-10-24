Создатели сериалов в США начали отказываться от оружия после выстрела Болдуина

Шоураннеры американского сериала «Новобранец», после смертельного инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина, решили запретить использовать настоящее оружие на съемках. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В сериале, в котором главную роль играет Нэйтан Филлион, при съемках перестрелок использовали компьютерную графику, но были случаи, когда на площадке появлялось и настоящее оружие. Теперь создатели шоу приняли решение перейти на пистолеты для страйкбола, а огнестрельные вспышки будут добавлять с помощью CGI на стадии постпродакшна, сообщает издание.

Как отметил художник по визуальным эффектам Ник Синнот, на съемках нет причин использовать боевые патроны. По его словам, «нарисованные» выстрелы выглядят ничуть не хуже.

Ранее стало известно, что Болдуин посетил церемонию прощания с кинооператором Галиной Хатчинс, которая прошла в городе Санта Фе на юге США, где снимали вестерн «Ржавчина». Прощание организовала Международная гильдия кинематографистов.

Хатчинс была убита в пятницу, 22 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.