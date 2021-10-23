Подруга убитой Болдуином кинематографистки рассказала, почему она уехала в США

Оксаной Стефанишиной, подруга оператора Галины Хатчинс, случайно застреленной Алеком Болдуином, рассказала, зачем она переехала в Соединенные Штаты. Об этом сообщает в Telegram телеканал RT.

«Она вышла замуж. Не за Америку, как многие думают. Она встретилась в Киеве со своим будущим мужем, у них случилась любовь, и после окончания института он приехал за ней. Через два месяца они уже уехали, там поженились, — рассказала Оксана.

Она добавила, что через несколько лет у супругов родился сын. По ее словам, у Галины была «замечательная семья», муж был для нее «фортом» и «опорой».

Собеседница RT отметила, что мама и сестра погибшей живут в Киеве.

Оксана и Галина познакомились в 2003 году, когда учились в Киевском институте журналистики.

Ранее сообщалось, что Американский институт киноискусства учредил стипендию в память о Хатчинс.