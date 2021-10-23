Ельцин-центр не будет работать с организаторами концерта Вадима Самойлова

Ельцин центр планирует прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля UralMusicNight после выступления лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу центра.

«Команда «Ельцин Центра» считает невозможным оставить выходку господина Самойлова без ответа. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть Самойлова в стенах Ельцин-центра», — говорится в сообщении..

По словам представителей центра, организаторы не прервали монолог музыканта, в котором он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям и заодно к Ельцин-центру.

Ранее организатору Ural Music Night пришлось извиниться за заявления Вадима Самойлова во время выступления «Агаты Кристи». Директор фестиваля Евгений Горенбург публично принес извинения перед сотрудниками и представителями Ельцин-центра.

Во время выступления на фестивале Ural Music Night Вадим Самойлов выразил претензии к Ельцин-центру, заявив, что он приветствует «либеральную тупорылую [молодежь]». Также он попросил представителей ЛГБТ не распространяться о своей личной жизни. После этих слов некоторые зрители стали покидать зал. Очевидцы отмечали, что музыкант был нетрезв.

Сам Вадим Самойлов позднее в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что, несмотря на толерантное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, он против пропаганды ЛГБТ в российском обществе. По словам лидера «Агаты Кристи», он жалеет лишь об использовании нецензурных выражений во время выступления на фестивале.