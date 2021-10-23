Юрист оценил вероятность высшей меры наказания для Алека Болдуина

Голливудский актера Алек Болдуин может избежать ответственности за случайное убийство оператора на съемках фильма «Ржавчина» (Rust). Об этом заявил телеканалу Life председатель президиума международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», доктор юридических наук Игорь Трунов.

«Тут очень тонкая грань между тем, что его вообще не будут привлекать к ответственности, или же если сейчас докажут, что это убийство, то может быть высшая мера наказания», — подчеркнул юрист, отмечая, что следствию необходимо изучить все обстоятельства трагедии.

При этом Трунов полагает, что все подозреваемые сейчас желают уйти от ответственности. Он также отметил, что не стоит исключать возможный политический мотив произошедшего, напомнив, что Болдуин часто парадировал бывшего президента США Дональда Трампа.

«Он делал это довольно успешно. Алек Болдуин — политическая фигура, которая сыграла значительную роль в выборах президента США. Самый больной вопрос — это не то, застрелил ли он по халатности и что ему за это будет, а то, была ли в произошедшем политическая составляющая», — резюмировал юрист.

Согласно документам суда, передавая Болдуину пистолет, помощник режиссера сообщил ему, что оружие заряжено холостыми патронами. По версии следствия, они оба не знали о том, что в обойме находятся боевые патроны. В пятницу сотрудники офиса шерифа по округу Санта-Фе (штат Нью-Мексико) получили одобрение суда на проведение обыска на территории съемочной площадки. Правоохранители рассчитывают получить в распоряжение следствия реквизиты, использованные при съемках картины, в частности костюм, надетый на актера в момент инцидента, пистолет, из которого был осуществлен выстрел, другое оружие, боеприпасы, а также отснятый материал, на котором может быть запечатлен момент стрельбы.

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма Rust («ржавчина» по-английски и Раст — фамилия главного героя). Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ее родители потребовали наказать виновных в смерти их дочери.