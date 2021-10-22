Скончался писатель Юрий Станкевич

Писатель Юрий Станкевич умер в пятницу, 22 октября. Об этом в Facebook написали близкие автора.

Литератора скончался на 72-м году жизни.

Причина его смерти не называется.

Настоящее имя автора — Георгий Харитонович. Он родился в Борисове. Отец писателя в 1946 году был репрессирован и помещен в исправительно-трудовой лагерь. Станкевич окончил факультет журналистики БГУ.

Он написал такие книги, как «Любить ночь — право крыс» (2000 год), «Оплодотворение олуха» (2005), «Миллиард ударов» (2008), «Пиявка» (2010). Произведения Станкевича были переведены на несколько языков.

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